Блогер поменял бикини девушки на исчезающее в воде и снял ее плавание на видео

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Известный пранками и фокусами британский блогер Джулиус Дейн (Julius Dein) разыграл свою возлюбленную — он поменял бикини девушки на особое, которое исчезает в воде. Затем на пляже он записал ее плавание и реакцию на видео. Ролик опубликован в Facebook.

По его словам, девушка не заметила подвоха, так как он подменил новое бикини, заказанное по интернету. «Согласно инструкции, через 15-30 секунд химические вещества начнут действовать, чтобы расщепить ткань бикини», — подчеркнул Дейн во время записи ролика.

Вскоре блогер увидел и запечатлел реакцию девушки: она удивилась исчезновению белья и посчитала, что его украл кто-то из плававших неподалеку от нее. На заверения возлюбленной, что бикини украдено, пранкер лишь рассмеялся. Позже он подал полотенце девушке, и они вместе пошли к берегу.

Ранее жительница Великобритании Келли Харви (Kelly Harvey) разыграла свою 51-летнюю мать. Женщина притворилась, что у нее проблемы с полицией, напугала мать и показала ее реакцию на видео. В комментариях многие посчитали произошедшее очень забавным.