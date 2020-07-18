Дочь напугала мать полицией и показала ее реакцию

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Жительница Великобритании Келли Харви (Kelly Harvey) решила разыграть свою 51-летнюю мать. Женщина притворилась, что у нее проблемы с полицией, напугала мать и показала ее реакцию в опубликованном в Facebook пранке.

Харви позвонила и крайне встревоженным голосом сообщила, что полиция задержала ее за превышение скорости. Она якобы сказала полицейским, что очень торопилась, так как ее мать упала, не могла встать и позвала на помощь. Харви попросила мать лечь на пол и ждать правоохранителей.

Женщина раскритиковала свою встревоженную дочь за превышение скорости, однако согласилась выполнить ее условия. Она легла на пол, притворилась, что ей плохо, и стала ожидать полицейских. В этот момент в комнату зашла ее дочь. Харви со смехом рассказала матери, что звонок был шуткой.

Британка опубликовала видео в Facebook. «Когда знаешь, что твоя мама всегда прикроет тебя», — подписала она. В комментариях многие написали, что история показалась им очень забавной. При этом некоторые пользователи сообщили, что планируют повторить этот пранк со своими родителями.

Ранее блогер из Индии опубликовал в TikTok пранк, в котором он якобы облил девушку кислотой. В ролике мужчина вылил женщине в лицо какую-то жидкость, а затем она появились в кадре в гриме, имитирующем шрамы от кислоты. Позже ролик был удален, а недовольные пользователи попытались обрушить рейтинг приложению.