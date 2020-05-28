Реклама с заглядывающим под юбку девушки пенсионером возмутила соцсети

Польское подразделение производителя электроники LG опубликовало в TikTok рекламный ролик с пенсионером, который вызвал возмущение пользователей соцсети. На это обратило внимание американское издание Adweek.

По сюжету пожилой мужчина пытается снять на новый гаджет LG девушку, которая поднимается по ступенькам. Мужчина стоит со смартфоном сзади и пытается заглянуть ей под юбку, однако девушка замечает его интерес и отбирает у него телефон. Но на смартфоне она обнаруживает только селфи. Думая, что ошиблась, она отдает пенсионеру смартфон и извиняется. Однако в конце оказывается, что мужчина действительно фотографировал ноги девушки, чему в финале ролика он очень рад.

Материалы по теме «Это днище» Рекламные ролики, взбесившие геев, чернокожих и феминисток Теряют хватку Почему самая дорогая реклама в мире пугает и разочаровывает

Видео для продвижения нового смартфона LG V60 было сделано популярным польским пранкером Сильвестром Вардегой (Sylwester Wardęga). Так как устройство имеет двойной экран, его обладатель теоретически может делать снимки в разных ракурсах. Публикация набрала миллионы просмотров, но также подверглась жесткой критике в соцсетях. Пользователи посчитали ролик сексистским и отвратительным. Некоторые заметили, что таким образом компания формирует образ извращенцев у тех, кто купит новый смартфон.

В LG Polska позже опубликовали извинения за произошедшее и удалили ролик из всех аккаунтов компании. В специальном заявлении представитель подчеркнул, что видео не было согласовано с отделом маркетинга и что у местного подразделения LG не было намерений кого-либо оскорбить.

Ранее негодование в сети вызвал рекламный плакат фармацевтической компании. Образ обнаженной девушки посчитали порнографическим, а банан в ее руке сравнили с пенисом. Изображение возмутило местную партию зеленых.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!