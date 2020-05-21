Рекламу Volkswagen с бьющей темнокожего гигантской белой рукой сочли расистской

Пользователи сети сочли расистской рекламу от автоконцерна Volkswagen в сторис Instagram. Как пишет Deutsche Welle, компания была вынуждена приостановить показ ролика, на котором гигантская рука белого цвета бьет темнокожего мужчину.

По данным издания, на видео в честь выхода новой модели Golf женская рука белого цвета сначала крутит и бьет темнокожего парня, а затем заталкивает его в кафе, которое называется «Маленький поселенец».

Юзеры Twitter увидели в этом отсылки к колониализму. Кроме того, их удивил сам сюжет ролика, в котором, по их мнению, белый человек издевается над темнокожим. Представителям компании пришлось извиняться дважды.

Их первое сообщение об удивлении и шоке от реакции общественности на видео привело лишь к новой волне критики. Позже один из руководителей департамента по продажам и маркетингу Юрген Стакманн (Jurgen Stackmann) написал в Twitter, что дискриминации и ненависти нет места в системе ценностей Volkswagen и что он лично проконтролирует разбирательство.

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