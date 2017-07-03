В конце июня международная организация PETA запустила билборды, на которых изобразила гомо- и гетеросексуальные пары, якобы недовольные своими половыми отношениями. Бонусом стали лежащие на кровати рядом с обнаженными людьми курица, корова и свинья. Это возмутило зоозащитников, посчитавших, что плакаты PETA намекают на секс с животными. «Лента.ру» вспомнила другие яркие примеры неудачной рекламы, которая по той или иной причине выводила из себя пользователей сети.

Правила секса с PETA

Билборды с курицей, коровой и свиньей — уже не первая эксплуатация темы секса креативными сотрудниками PETA. В январе 2016 года организация выпустила ролик, в котором сравнила половые акты веганов и мясоедов. Как нетрудно догадаться, противники «трупоедства» оказались на высоте: их секс оказался качественнее, дольше и, судя по звуковым сопровождениям, приятнее.

Рекламный ролик набрал более 31 миллиона просмотров и вызвал бурную реакцию у любителей мяса, осудивших зоозащитную организацию. «Поедание овощей влияет на длительность секса? Вы чего там курите в своей PETA?» — примерно так выглядит каждый второй комментарий под видео.

«Мужской стереотипный взгляд»

В конце 2016 года пользователи сети возмутились новогодней рекламой Московского кредитного банка, в которой Дед Мороз перевоспитывает мать маленькой девочки, таская ее на веревке по горам Грузии. Многим показалось, что в ролике ущемляются права женщин. «Мужской стереотипный взгляд. Надо на таких веревках отцов таскать, причем одной большой группой», — отметили недовольные.

Они начали намерено понижать рейтинг банка в Google Maps и Facebook. В отзывах появились негативные комментарии, а общий рейтинг МКБ попросту обвалился. «Делать рекламу на унижении и оскорблении работающих женщин — это днище. Надеюсь, в новом году у вас не останется ни одной клиентки», — отметила одна из радикально настроенных зрительниц.

Внимание на ягодицы

Удивительно, но ненависть женской аудитории могут возбудить и самые обычные ягодицы. Такой случай произошел с джинсовым брендом Wrangler, который обвинили в сексизме за рекламный ролик новой коллекции одежды.

На видео женщины разных профессий убеждают потенциальных покупателей в первую очередь обратить внимание на их личность, а не концентрировать взгляд на пятой точке. К слову, ягодицы в ролике демонстрируют постоянно и крупным планом. Естественно, это вызвало возмущение феминисток и борцов за права женщин: они призвали бойкотировать Wrangler, которая тут же получила статус сексистской компании.

Случайный поцелуй

Рекламные ролики нередко становятся мишенью для представителей ЛГБТ-сообщества. Например, в далеком 2007 году промовидео шоколадного батончика Snickers, которое дебютировало в эфире Super Bowl, вызвало возмущение людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

По сюжету рекламы два брутальных механика так увлекаются поеданием шоколадки, что короткий перекус превращается в самый настоящий французский поцелуй. Придя в себя, мужчины отпрыгивают друг от друга и с криками «Мы должны срочно сделать что-то мужское» начинают активно хлебать машинное масло и рвать волосы на груди.

После жалобы на гомофобный характер ролика от Антидиффамационного союза гомосексуалов и лесбиянок видео было снято с эфира Super Bowl.

«А где твоя мамочка?»

Среди обилия гомофобских роликов можно выделить социальную рекламу «Где твоя мамочка?», по сюжету которой два играющих на детской площадке мальчика падают и, судя по всему, больно ударяются о землю. К одному из них тут же подлетает заботливая мама и начинает успокаивать ребенка, второй же сидит в гордом одиночестве.

«А где твоя мамочка?» — спрашивает заботливая родительница. Тут же рядом с одиноким мальчиком появляются две пары волосатых ног, намекающих на однополую пару, которая совершенно не заботится о своем чаде. Неудивительно, что видео собрало массу негативных комментариев от представителей ЛГБТ-сообщества. «Они на самом деле унижают достоинство отцов в целом. Создается впечатление, что мужчина не может быть любящим, чувствительным и понимающим», — отметил один из зрителей.

Нацисты повсюду

Сексизм и гомофобия в рекламе — не единственные поводы для возмущения зрителей. Например, в ноябре 2016 года крупнейший немецкий супермаркет EDEKA заподозрили в пропаганде нацизма из-за новогоднего проморолика.

У дотошных пользователей возникли претензии к номерным знакам автомобилей в рекламе — SO LL 3849 и MU SS 420. Сторонники теорий заговора решили, что число 84, содержащееся в номере первой машины, соответствует буквами H и D в немецком алфавите — аббревиатура фразы Heil Deutschland («Слава Германии»). Более того, к радости конспирологов 84 секунды длится и сам ролик.

Мертвый отец и «Филе-о-Фиш»

В середине мая 2017 года пользователи сети критиковали рекламный ролик «Макдоналдс» за эксплуатацию образа мертвого отца. Мальчик пытается узнать у матери, каким был его почивший папа. В ходе разговора выясняется, что ребенок вообще не похож на своего родителя, ведь тот был спортивным и нравился девушкам. Спасением для расстроенного мальчика становится «Макдоналдс», где ребенок узнает, что у них с папой одинаковые предпочтения в фастфуде — сэндвич «Филе-о-Фиш».

Зрители назвали рекламу отвратительной и оскорбительной. «Только что выплакал все глаза, глядя рекламу "Макдоналдс". Просто идите на хрен за эксплуатацию идеи потерявшего отца ребенка, поехавшие идиоты», — написал один пользователь в комментариях под роликом.

«Любительское порно»

Британские пользователи гневными комментариями не ограничиваются и стараются всеми силами заблокировать раздражающий их ролик. Хорошим примером стала видеореклама нижнего белья австралийского бренда Bras N Things, в которой снялась модель Playboy Симона Хольцнагель. Именно ее внешность стала причиной возмущения зрителей.

Недовольные отметили, что девушка в кадре излишне сексуальна и обладает особенным «похотливым взглядом», а сам ролик похож на «любительский порнофильм». В итоге пользователи принялись массово писать жалобы в британское бюро по рекламным стандартам, которое в итоге запретило показ ролика в общественных местах.

«Вред для африканцев»

В мая 2017 года китайскую компанию Shanghai Leishang Cosmetics обвинили в расизме за неоднозначный рекламный ролик моющего средства Qiaobi. На видео молодая китаянка заливает чернокожему мужчине в рот Qiaobi и запихивает его в стиральную машину. После стирки тот становится азиатом в белоснежной футболке.

Неудивительно, что многие пользователи негативно восприняли рекламу и устроили жаркую дискуссию на Reddit, чем привлеки внимание СМИ. В компании признали, что видеоролик мог вызвать споры, а также «причинить вред африканцам». При этом представители Shanghai Leishang Cosmetics посоветовали общественности и прессе поменьше обращать внимания на их рекламу.

Кока-кола для мексиканца

В конце 2015 года выступающая за защиту потребителей и здоровый образ жизни мексиканская ассоциация Alliance for Food Health потребовала от правительства Мексики запретить рекламу компании Coca-Cola. На видео, которое вызвало возмущение активистов, веселые и улыбающиеся белые люди приезжают в мексиканский городок и раздают бутылки с газировкой грязным местным жителям.

Представители альянса заявили, что видео оскорбляет достоинство коренных мексиканцев и способствует ухудшению их здоровья, продвигая потенциально вредный напиток. В результате ролик был удален с YouTube.