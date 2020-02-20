Бургер с плесенью вызвал отвращение у любителей фастфуда

Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» представила в соцсетях рекламный ролик с новым бургером без искусственных добавок. В видео поклонникам фастфуда показали, как блюдо плесневеет.

«Красота настоящей еды в том, что она становится уродливой. Именно поэтому мы выпускаем воппер без искусственных добавок», — говорится в сообщении. В ролике компания показала, как через 34 дня после приготовления выглядит натуральный фирменный бургер без искусственных добавок — красителей, ароматизаторов и консервантов.

Далеко не все пользователи сети оценили такую рекламную кампанию. У некоторых любителей фастфуда увиденное вызвало отвращение к продукции «Бургер Кинга». «Я собирался сегодня зайти в "Бургер Кинга" на обед. Если честно, я больше не хочу туда, это выглядит отвратительно. Бесплатный совет — удалите эту запись», — рекомендовал BirdOPrey5. Другие юзеры, наоборот, поддержали рекламу, отметив, что пища и правда портится со временем. «Это показывает, что в Burger King продается настоящая еда», — заметила SWEETAlicia21.

Как сообщает CNBC, более 400 американских ресторанов сети уже продают такой бургер. Похожая ситуация и в заведениях компании в большинстве европейских стран. В ролике говорится, что натуральный воппер к концу 2020 года будет в продаже во всех точках питания Burger King на территории США.

Ранее житель Австралии увидел посты из соцсетей от своего имени в рекламе ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Мужчину возмутило, что компания исказила записи для своих объявлений и роликов, использовав его образ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!