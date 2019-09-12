Судья кулинарного шоу разозлил зрителей странным способом есть бургеры

Судья британского кулинарного шоу Great British Bake Off Пол Холливуд (Paul Hollywood) поразил телезрителей тем, что ел приготовленные конкурсантами бургеры с помощью столовых приборов. Об этом пишет Digital Spy.

Холливуд разделывал их вилкой и аккуратно отправлял кусочки в рот. Большинство юзеров возмутились таким поведением мужчины. «Зачем вообще они клали туда салат и помидоры, если он брал маленькие кусочки вилкой?» — недоумевал один из пользователей. «Зачем есть бургеры вилкой? Откусывай его!» — просил судью другой.

Некоторые также были недовольны тем, что конкурсантов заставили делать бургеры, хотя в шоу участвуют кондитеры, специализирующиеся на сладких блюдах. «Я не думаю, что участники были готовы к тому, что на неделе хлеба они будут делать вегетарианские бургеры», — предположил SimonMeadows9.

Ранее прославившаяся на Great British Bake Off женщина-кондитер рассказала о том, как попала в больницу после приготовления торта. Она сильно порезалась и обратилась к медикам.

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