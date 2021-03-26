BadComedian рассказал о предательском поступке Юрия Дудя

Блогер BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов) рассказал, что журналист Юрий Дудь совершил предательский поступок, когда снимал с ним интервью. Об этом Баженов сообщил в эфире YouTube-шоу «подcast».

Баженов пояснил, что перед началом съемок подошел к Дудю и попросил не поднимать тему его отношений с блогершей Катей Клэп (Екатериной Трофимовой). «Я перед тем, как идти на интервью с Дудем, посмотрел его лекции по журналистике. В одной он сказал, что если к вам подошел человек перед интервью и попросил какую-то тему не разглашать. И вы договорились с ним, пожали руки и так далее, то ни в коем случае не начинайте эту тему», — отметил блогер.

По словам BadComedian, именно так он и поступил, после чего получил подтверждение от Дудя, что вопроса не будет. Однако во время записи Баженова спросили о Клэп и он вынужден был отвечать. «В итоге: сначала была Троя и конь, а теперь Дудь. Следующий уровень, в этом коне с людьми сидел и Дудь, где-то около хвоста. Это вот на таком уровне. Топ предателей», — шутливо заметил Баженов.

Ранее Катя Клэп рассказала, что планирует создать семью с Баженовым и родить от него детей. Она сообщила, что решение стать матерью она приняла после помолвки. По словам блогерши, в ближайшее время она намерена «подлечить нервы и восстанавливать всю свою женскую систему», а затем уже планировать ребенка.

В январе 2021 года Клэп объявила о помолвке с Баженовым. Она показала обручальное кольцо на пальце и сообщила подписчикам, что это непривычный для нее атрибут.