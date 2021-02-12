Катя Клэп решила родить от BadComedian

Российская блогерша Екатерина Трофимова (Катя Клэп) рассказала, что планирует создать семью с кинокритиком и блогером Евгением Баженовым, известным как BadComedian, и родить от него детей. В интервью YouTube-шоу Lovecast она сообщила, что решение стать матерью она приняла после помолвки.

«Для меня беременность — не что-то, что вот так случилось. Я хочу ребенку дать максимум здоровья, которое возможно, подготовиться максимально», — отметила она в разговоре с блогершей Сашей Спилберг. По словам Клэп, в ближайшее время она намерена «подлечить нервы и восстанавливать всю свою женскую систему», а затем уже планировать ребенка.

Она добавила, что мечтает о двоих детях и уже придумала для них имена. «Одно имя я хотела с детства — Индиана или Инди, потому что Индиана Джонс. Еще мне нравится имя Мира. У нас, кстати, так собаку зовут», — сообщила Клэп.

Среди вариантов она перечислила имя Злата, добавив, что ее маме также нравится имя Василиса. По словам блогерши, она предпочла бы, чтобы дети носили фамилию отца. «Это намного красивее, чем моя девичья. У него еще и имя Евгений. Все думаю, какое выбрать красивое имя, чтобы сочеталось с отчеством», — заключила она.

В январе 2021 года Клэп объявила о помолвке с Баженовым. Она показала обручальное кольцо на пальце и сообщила подписчикам, что это непривычный для нее атрибут. Блогерша подчеркнула, что ролик — не розыгрыш, а свершившийся факт.

Видеопроекты Клэп входят в топ-10 самых прибыльных и популярных в России. Она регулярно выпускает разговорные видео, скетчи и музыкальные пародии. Баженов — один из самых известных блогеров в российском YouTube, он регулярно делает критические обзоры российских и зарубежных фильмов.