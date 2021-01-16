Блогер BadComedian позвал замуж Катю Клэп

Кинокритик и блогер блогер Евгений Баженов, известный на просторах интернета, как BadComedian, позвал замуж свою девушку — российского видеоблогера Екатерину Трофимову (Катя Клэп). Об этом сама Клэп в субботу, 16 января, сообщила на YouTube канале.

В ролике девушка показала обручальное кольцо на пальце и сообщила подписчикам, что это непривычный для нее атрибут и она пока не знает, когда именно его носить. «Должно ли оно быть на руке постоянно или следует иногда снимать, например, при выполнении домашней уборки», — задалась вопрос Клэп. Она попросила совета у подписчиков, сообщив, что помолвка с Евгением Баженовым не розыгрыш, а свершившийся факт.

Она отметила, что в предыдущем 2020 году у нее было немало трудностей, через которые ей удалось пройти в первую очередь благодаря поддержке Баженова, который был рядом в трудную минуту.

Видеопроекты Кати Клэп входят в топ-10 самых прибыльных и популярных в России. Она регулярно выпускает разговорные видео, скетчи и музыкальные пародии. Ее избранник Евгений Баженов также один из самых известных блогеров в российском YouTube. Он регулярно делает критические обзоры на российские и зарубежные фильмы. Пара не афишировала свои отношения и редко выкладывала в интернет совместные фотографии.