BadComedian займется хорошими фильмами

Блогер BadComedian (Евгений Баженов), автор кинообзоров на YouTube, будет рекомендовать хорошие фильмы для пользователей российского онлайн-кинотеатра ivi, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Как рассказал изданию директор по маркетингу ivi Алексей Казаков, стороны заключили контракт на один год, а на сайте сервиса появится специальный раздел с рекомендациями от BadComedian.

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Директор BadComedian Евгений Крамар отметил, что Баженов в обзорах на YouTube будет рекомендовать подписчикам смотреть тот или иной фильм на ivi как на проверенном сервисе. Активные ссылки будут размещаться не только на YouTube, но и в группах канала в соцсетях.

Условия соглашения не раскрываются, при этом контракт подразумевает возможность продления в будущем. Согласно мнению наблюдателей, сумма может составить 10-15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что BadComedian собирается провести собственную кинопремию «Михалоскор». В своих видеообзорах он периодически вручает фильмам шуточную антинаграду с таким названием. На статуэтке изображен российский режиссер Никита Михалков.

BadComedian — псевдоним российского видеоблогера Евгения Баженова, на основной канал которого подписаны более трех миллионов человек. Он известен на YouTube критическими обзорами российских фильмов.

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