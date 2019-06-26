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BadComedian разоблачил благие намерения Собчак

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BadComedian

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) показал скриншоты переписки с журналисткой и ведущей Ксений Собчак, которая предлагала ему помощь в урегулировании конфликта с компанией Kinodanz, подавшей на блогера в суд. Баженов раскрыл детали конфликта в новом видео на своем YouTube-канале.

BadComedian упрекнул Собчак в методах «Дома-2», которые она теперь применяет на YouTube. Блогер рассказал, что первоначально Собчак звонила ему насчет интервью для документального фильма о нем, не упоминая Kinodanz. Когда BadComedian отказался, спустя несколько часов журналистка заявила ему, что уже договорилась с кинокомпанией о примирении.

В переписке с блогером Собчак несколько раз настаивала на том, чтобы Баженов согласился уладить конфликт с Kinodanz в ее эфире перед камерами. Она объясняла это тем, что компания таким образом хочет высказать свою позицию. Она в том числе предлагала BadComedian поговорить с представителями Kinodanz до эфира, чтобы заранее обговорить все условия. «Ну блин, тебе жалко подарить мне это заявление, что ли? Ты ролик и так сделаешь по итогу», — писала она.

Блогер ответил, что готов пойти на примирение с Kinodanz, но только через юристов. По его мнению, если компания хочет донести до людей свою позицию, она может сделать это через свои соцсети. При этом он подчеркнул, что сам готов предать примирение огласке через свой YouTube-канал, как только оно будет совершено. Он поблагодарил Собчак за помощь, но отметил, что решение по этому вопросу должно быть его.

В конце переписки Собчак пригрозила Баженову тем, что «выведет историю в личную плоскость» из-за его отказа встретиться с компанией перед камерами.

В ролике BadComedian еще раз напомнил подписчикам о видео, которое Собчак опубликовала на своем YouTube-канале. В нем журналистка описывала свою неудавшуюся попытку помочь Баженову. По ее словам, он отказался от личной встречи с продюсерами и от примирения, однако блогер заявил, что журналистка вырвала его слова из контекста и переврала их смысл.

Кроме того, Баженов показал сообщение от Собчак, пришедшее ему накануне публикации ролика. В нем она писала, что в новостях об отзыве иска есть большая доля ее участия. BadComedian поблагодарил ее и высказал надежду, что их пути больше не пересекутся.

Kinodanz подала в суд на Баженова в начале 2019 года. По мнению истца, блогер в своем критическом видеообзоре превысил нормы цитирования фильма «За гранью реальности». В иске организация потребовала от ответчика удаления ролика и компенсационных выплат в размере миллиона рублей. BadComedian счел это нападками на свободу слова. 17 июня стало известно, что Kinodanz и Баженов заключили мировое соглашение.

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