BadComedian анонсировал собственную кинопремию

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) проведет собственную кинопремию «Михалоскор». Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Судя по тексту на постере премии, она состоится 15 февраля 2020 года — через шесть дней после вручения премии «Оскар». Местом проведения мероприятия указан московский кинотеатр «Октябрь».

Событие пройдет при участии компании OutСon, которая занималась стендап-туром Баженова, а также сотрудничает с певицей Монеточкой, рэпером Хаски и комиком Данилой Поперечным.

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Пост с анонсом набрал почти две тысячи лайков. Большинство комментаторов отнеслись к идее с одобрением. «Наконец-то дождались русского аналога "Золотой малины"», — писал Алексей Кузнецов. «Надеюсь, что Невский (Александр Невский — российский актер, фильмы с которым Баженов часто критикует — прим. «Ленты.ру») ближе к премии порадует нас новым фильмом. И станет рекордсменом по числу номинаций, заодно и титулов прибавится», — высказалась Ксения Ровенских.

BadComedian в своих видеообзорах периодически вручает фильмам шуточную антинаграду «Михалоскор». На статуэтке изображен российский режиссер Никита Михалков, которого блогер часто пародирует в своих роликах.

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