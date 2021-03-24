Блогеры угнали BMW ради розыгрыша и попали под арест

В Москве несколько блогеров угнали BMW у водителя, выполнявшего услуги таксиста. Как сообщается на сайте МВД России, мужчины назвали свои действия розыгрышем, однако теперь они попали под арест и оказались под угрозой тюремного срока.

Отмечается, что трое граждан «одной из стран ближнего зарубежья» вызвали такси бизнес-класса на Пресненскую набережную. К ним прибыл водитель на автомобиле BMW стоимостью свыше 3,5 миллиона рублей.

Ради розыгрыша двое блогеров сели в салон и попросили водителя открыть багажник, чтобы помочь их другу с погрузкой пакетов с покупками. Когда водитель вышел из машины, один из мужчин внутри салона пересел на водительское сиденье и уехал. Спустя несколько минут подозреваемые вернулись и пояснили водителю, что таким образом подшутили над ним.

Водитель обратился в полицию, и в тот же день подозреваемых задержали на проспекте Маршала Жукова. Как выяснилось, они регулярно снимают ролики с различными розыгрышами.

В МВД возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (часть 2 статьи 166 Уголовного кодекса). Среди возможных наказаний — до семи лет лишения свободы. Один из подозреваемых заключен под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.