Путин ужесточил наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов

Президент Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, за публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне грозит до трех лет колонии или штраф в размере до трех миллионов рублей.

Аналогичное наказание полагается за осквернение символов воинской славы или публичное унижение ветеранов. Если преступления совершены группой по предварительному сговору или с использованием СМИ и интернет-площадок наказание ужесточается: нарушителю грозит до пяти лет колонии или штраф до пяти миллионов рублей. Кроме того, человек может лишиться права занимать определенные должности на срок до пяти лет, срок принудительных работ увеличивается с трех до пяти лет.

Соответствующие законопроекты Госдума приняла 17 марта, чуть позже их одобрил Совет Федерации. Изменения вносятся в Уголовный кодекс (УК) РФ и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. До принятия данных поправок в РФ оскорбление ветеранов не преследовалось в рамках уголовного законадательства.