Роскомнадзор задумался о новых правилах для VPN-сервисов

Роскомнадзор задумался о том, чтобы изменить правила для работы VPN-сервисов на территории России. О новой инициативе ведомства пишет РИА Новости.

Сообщается, что регулятор планирует ввести централизованное управление «в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации». «Роскомнадзор через две недели после запрета первых VPN-сервисов собирает информацию о том, насколько для работы ведомств существенны сервисы Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN», — отмечает издание.

17 июня сообщалось, что Роскомнадзор запретил использование в России нескольких VPN-сервисов, в частности VyprVPN и Opera VPN. Регулятор начал ограничивать доступ к этим сервисам, так как они дают возможность заходить на заблокированные на территории России сайты. При этом в Роскомнадзоре пообещали, что их действия не повлияют на работу компаний, которые используют легальные VPN. В «белые списки» включено более 200 технологических процессов 130 российских компаний.

В марте 2019 года Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС). Инициатива подразумевает, что сервисы должны ограничить у себя доступ к запрещенным сайтам из черного списка, чтобы пользователи не могли зайти на эти страницы.

В результате многие сервисы отказались выполнять условия. Среди них Avast SecureLine VPN, NordVPN, TorGuard и VyprVPN. В России действует закон о запрете обхода блокировок. Именно это позволяют делать VPN-сервисы и анонимайзеры.