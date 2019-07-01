VPN от Касперского согласился блокировать запрещенные в России сайты

VPN-сервис Kaspersky Secure Connection от «Лаборатории Касперского» пошел на условия Роскомнадзора и начал блокировать интернет-сайты, которые были внесены в реестр запрещенной на территории России информации. Об этом сообщает «Роскомсвобода».

По словам пользователей сервиса, при попытке зайти на сайт из реестра, сервис информирует о недоступности запрашиваемой страницы в России, ссылаясь на ограничение доступа на основании федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Один из юзеров сервиса пояснил, что мобильное приложение Kaspersky Secure Connection «такую красивую запретную страницу не показывает», только указывает на ошибку соединения — ERR CONNECTION RESET.

Отмечается, что из десяти подобных сервисов, получивших обращение от Роскомнадзора, Kaspersky Secure Connection стал единственным, кто согласился выполнить условия регулятора. Остальные либо отказались, либо проигнорировали ведомство.

В марте Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС), чтобы ограничить доступ к запрещенным сайтам.

В России действует закон о запрете обхода блокировок. Именно это позволяют делать VPN-сервисы и анонимайзеры.

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