VPN-сервисы отказались выполнять требования Роскомнадзора

Сразу несколько VPN-сервисов объявили об отказе исполнять требования Роскомнадзора, который предписал им подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для блокировки запрещенных сайтов.

В частности, VPN-сервис TorGuard заявил, что отказался от всех своих серверов в России, чтобы не ставить под удар безопасность и конфиденциальность клиентов.

«Если мы считаем, что правовой климат в стране может представлять угрозу для онлайн-безопасности наших клиентов, мы больше не будем размещать серверы в этой стране. Именно из-за приверженности конфиденциальности пользователей TorGuard немедленно снимает и избавляется от всех российских серверов в Петербурге и Москве», — говорится в заявлении компании.

Выполнять требование регулятора также отказались NordVPN и VyprVPN, передает «Интерфакс». В NordVPN сказали, что рассмотрят несколько вариантов действий в течение 30 дней.

Не станет подключаться к реестру сервис VyprVPN, заявил агентству гендиректор компании-разработчика Golden Frog Сандей Йокубайтис (Sunday Yokubaitis). Он назвал требования российски властей «цензурными» и сравнил их с китайскими, где действует «Великий файервол».

«Наша главная миссия — сохранять интернет открытым и свободным», — отметил глава компании.

Ранее Роскомнадзор по запросу силовиков потребовал от десяти VPN-сервисов присоединиться к реестру запрещенных сайтов по закону о запрете обходить блокировки, который действует в России. На выполнение предписания дали 30 дней, после этого сервисы могут быть заблокированы.

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