11:24, 10 мая 2026Мир

В Пакистане при взрыве автомобиля погибли 15 человек

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ehsan Khattak / Reuters

Взрыв автомобиля в городе Банну пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва унес жизни не менее 15 полицейских. Об этом со ссылкой на местные СМИ, которые получили информацию от правоохранителей, сообщает ТАСС.

Террористы атаковали пост полиции, протаранив его на начиненной взрывчаткой машине, после чего завязалась перестрелка. Взрыв привел к полному разрушению укреплений и уничтожил бронемашину. Также серьезно повреждены соседние здания.

Еще трое полицейских, находившихся в момент атаки в здании, получили ранения. После нападения в местных больницах объявлено чрезвычайное положение, а правоохранители усилили меры безопасности по всему городу, установив дополнительные контрольно-пропускные пункты.

Ранее сообщалось, что в Колумбии боевики сбросили цилиндр со взрывчаткой на пассажирский автобус. В результате взрыва погибли семь человек, еще 20 получили ранения.

