Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:53, 26 апреля 2026Мир

Крупный теракт произошел в латиноамериканской стране

Крупный теракт произошел в Колумбии, есть погибшие
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Jaime Saldarriaga / Reuters

В департаменте Каука на юго-западе Колумбии произошел крупный теракт. Как сообщил губернатор Октавио Гусман в Х, взрыв прогремел на Панамериканском шоссе — одной из ключевых транспортных артерий страны.

По предварительным данным, предполагаемые боевики сбросили цилиндр со взрывчаткой на пассажирский автобус. В результате взрыва погибли семь человек, еще 20 получили ранения. Губернатор отметил, что ударной волной также повреждены несколько других транспортных средств, на дороге образовалась глубокая воронка.

«Невозможно подобрать слова, чтобы описать ту боль, которую мы испытываем», — подчеркнул Гусман, требуя от правительства «решительных и последовательных» мер в ответ на «эскалацию терроризма».

Движение по трассе полностью перекрыто.

Ранее корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке по вычислительному центру Amazon в Бахрейне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok