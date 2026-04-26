Крупный теракт произошел в латиноамериканской стране

Крупный теракт произошел в Колумбии, есть погибшие

В департаменте Каука на юго-западе Колумбии произошел крупный теракт. Как сообщил губернатор Октавио Гусман в Х, взрыв прогремел на Панамериканском шоссе — одной из ключевых транспортных артерий страны.

По предварительным данным, предполагаемые боевики сбросили цилиндр со взрывчаткой на пассажирский автобус. В результате взрыва погибли семь человек, еще 20 получили ранения. Губернатор отметил, что ударной волной также повреждены несколько других транспортных средств, на дороге образовалась глубокая воронка.

«Невозможно подобрать слова, чтобы описать ту боль, которую мы испытываем», — подчеркнул Гусман, требуя от правительства «решительных и последовательных» мер в ответ на «эскалацию терроризма».

Движение по трассе полностью перекрыто.

Ранее корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке по вычислительному центру Amazon в Бахрейне.