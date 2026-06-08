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08:53, 8 июня 2026Россия

Россиянин вышел в открытое море на резиновой лодке и бесследно исчез

На Сахалине спасатели вторые сутки ищут мужчину, которого унесло в море на резиновой лодке
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: МЧС Сахалинской области

На Сахалине рыбак вышел в открытое море на весельной резиновой лодке и бесследно исчез. Спасатели ищут его вторые сутки, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, россиянина последний раз видели вечером 6 июня в районе мыса Кузнецова.

К поискам пропавшего мужчины привлекли вертолет Ми-8 МЧС России, а также спасателей на маломерном судне.

«Поиски продолжаются», — заключил заместитель начальника ЦУКС Главного управления МЧС России по Сахалинской области Василий Гудков.

Ранее шесть человек загадочно пропали во время рыбалки в Хабаровском крае. Вскоре троих из них нашли без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело.

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