Россиянин вышел в открытое море на резиновой лодке и бесследно исчез

На Сахалине рыбак вышел в открытое море на весельной резиновой лодке и бесследно исчез. Спасатели ищут его вторые сутки, сообщили в МЧС.
По данным ведомства, россиянина последний раз видели вечером 6 июня в районе мыса Кузнецова.
К поискам пропавшего мужчины привлекли вертолет Ми-8 МЧС России, а также спасателей на маломерном судне.
«Поиски продолжаются», — заключил заместитель начальника ЦУКС Главного управления МЧС России по Сахалинской области Василий Гудков.
Ранее шесть человек загадочно пропали во время рыбалки в Хабаровском крае. Вскоре троих из них нашли без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело.