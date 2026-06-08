В России снимут фильм по популярному подростковому роману

Во Владивостоке снимут фильм по книге «Нелюбовь сероглазого короля»

Режиссер и продюсер Ольга Акатьева снимет фильм «Нелюбовь сероглазого короля» по одноименной книге известной российской писательницы Аси Лавринович. Об этом говорится на официальном сайте правительства Приморского края.

Съемки картины начнутся в 2026 году во Владивостоке. Акатьева обещает, что лента получится дерзкой и атмосферной.

«Нелюбовь сероглазого короля» — популярный подростковый роман, повествующий о первой любви, школьных трудностях и подготовке к выпускным экзаменам.

Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), который пройдет в сентябре во Владивостоке, состоится премьера полнометражного мультфильма «Капитан Невельской». Картина посвящена легендарному русскому адмиралу Геннадию Невельскому, связавшему жизнь и судьбу с освоением Дальнего Востока