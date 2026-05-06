08:49, 6 мая 2026

Во Владивостоке покажут посвященный легендарному русскому адмиралу мультфильм

Варвара Кошечкина
Фото: Telegram-канал «Минвосток»

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), который пройдет в сентябре во Владивостоке, состоится премьера полнометражного мультфильма «Капитан Невельской». Картина посвящена легендарному русскому адмиралу Геннадию Невельскому, связавшему жизнь и судьбу с освоением Дальнего Востока. Об этом говорится на странице Минвостокразвития во «Вконтакте».

Анимационный фильм ориентирован преимущественно на молодежь и включает образовательные и культурные элементы. Производством картины занимается дальневосточная студия «Мечталет».

Ее директор Илья Кузнецов рассказал, что в создании мультфильма принимали участие философы, историки, культурологи, социологи, а также студенты вузов и колледжей. По его словам, во время работы над проектом команда специалистов изучала зарубежный, в частности, азиатский, опыт мультипликационной индустрии.

Сооснователь студии Виталий Тен сообщил, что уже достигнуты договоренности о прокате мультфильма. Кинотеатральный релиз запланирован на 24 сентября. Затем анимационный фильм можно будет посмотреть на цифровых платформах.

Ранее в Челябинской области сняли первый мультфильм об одной из редких этнических народностей на нагайбакском языке.

