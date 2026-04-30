19:42, 30 апреля 2026

В Челябинской области сняли мультфильм на нагайбакском языке

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Алексей Текслер»

В Челябинской области сняли первый мультфильм об одной из редких этнических народностей на соответствующем языке. Об этом рассказал глава региона Алексей Текслер в своем канале в мессенджере MAX.

Анимационный фильм озвучили носители языка — жители поселка Кассельский Нагайбакского района. «Два года назад я начала путь, который привел к созданию "Нагайбакской сказки". По первому образованию я филолог, и интерес к народным культурам был у меня всегда — о нагайбаках я знаю еще со студенческих времен. Занимаясь мультипликацией, в какой-то момент я поняла, что хочу создать мультфильм, нужный для моего родного края — найти в нем ту уникальность, которую важно сохранить и показать», — рассказала автор и режиссер мультфильма Екатерина Максимова.

Работа над проектом велась с глубоким уважением к этнокультурному наследию народа: создатели изучали архивные материалы, народные сказки, песни и обряды, встречались с носителями культуры, выезжали в экспедиции в Нагайбакский район. Такой подход позволил передать в фильме подлинный культурный код нагайбаков

Алексей Текслергубернатор Челябинской области

По словам Текслера, это событие стало значимым в деле сохранения и популяризации культуры упомянутой этнической группы. При этом чиновник уточнил, что премьера состоялась в День коренных малочисленных народов.

Нагайбаки — это православный тюркский народ в Челябинской области, один из этнических народностей, который проживает в Нагайбакском и Чебаркульском районах региона. Их язык является самобытным говором среднего диалекта татарского языка.

В апреле 2025 года продюсер из Омска превратил родной город в аниме. Шоумен Роман Герасимов с помощью нейросети создал серию роликов, где Омск изображен в стиле мультфильмов студии Ghibli.

