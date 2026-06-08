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08:47, 8 июня 2026Россия

Украинских военных призвали сдаться в плен ВС РФ с помощью обещаний Зеленского

Боец Нерпа: ВС РФ призывают ВСУ сдаться в плен через невыполненные обещания Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Заместитель командира полка по военно-политической работе с позывным Нерпа рассказал, что российские военные для того, чтобы побудить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться, используют громкоговорители, через которые звучат невыполненные обещания президента страны Владимира Зеленского. Его слова приводит ТАСС.

Нерпа сообщил, что полк проводит работу, оказывая психологическое воздействие на украинских бойцов.

«Более того, мы начали активно применять громкоговорящую связь, призывающую их сдаваться. Используем для этого невыполненные обещания Зеленского», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские морпехи заняли новую позицию и провели на ней неделю в компании бойцов ВСУ, которых захватили в плен. С помощью украинцев они обманули командование противника и все это время пользовались их снабжением.

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