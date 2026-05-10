Эстония призвала Украину держать свои беспилотники подальше

Министр обороны Певкур призвал Украину держать дроны подальше от Эстонии

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Украину держать свои дроны подальше от эстонской территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

До этого стало известно, что после ряда инцидентов с беспилотниками Киев хочет направить в страны Балтии своих экспертов для усиления воздушной безопасности. Украинская сторона связалась по этому вопросу с посольством Эстонии.

По мнению Певкура, Украине следует контролировать свои беспилотники, держа их подальше от границ других государств.

До этого министры обороны Эстонии и Украины обсуждали меры, которые можно было бы принять по этому вопросу. Певкур, в частности, предлагает оборудовать дроны системами для их дистанционного уничтожения.

Ранее премьер-министр Кристен Михал рассказал, что Таллин просит Киев избежать падения сбитых во время атак на Россию беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Эстонии.