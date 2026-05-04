Бывший СССР
17:38, 4 мая 2026

В Прибалтике обратились к Украине из-за падений дронов

Премьер Михал попросил Украину избегать падения сбитых БПЛА в Эстонии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Таллин просит Киев избежать падения сбитых во время атак на Россию беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Эстонии. Об этом заявил премьер-министр прибалтийской республики Кристен Михал, передает Bloomberg.

«Наша просьба заключается в том, чтобы обломки в результате боевых действий не проникали в наше воздушное пространство», — сказал он.

Политик отметил, что граничащие с Россией и Украиной страны сталкиваются с трудностями при мониторинге и уничтожении низколетящих БПЛА, пересекающих их границы. Он подчеркнул, что Эстонии пришлось закупить новые радарные системы и системы противовоздушной обороны.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа допустила ошибку, отказавшись от переговоров с Россией в начале специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что Брюссель упустил шанс стать участником переговоров, так как Москва не заинтересована в контакте.

