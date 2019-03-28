Силовики взялись за VPN-сервисы в России

Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам. Как сообщает РБК, уведомления о необходимости подключиться к реестру запрещенных сайтов разослали десяти сервисам.

Предупреждения получили NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited. Их отправку Роскомнадзор объяснил требованием силовиков. Один из перечисленных получателей, Openvpn, является программой для создания VPN-сетей.

На выполнение предписания дали 30 дней, после этого сервисы могут быть заблокированы.

В России действует закон о запрете обходить блокировки, что позволяют делать VPN-сервисы и анонимайзеры. В феврале 2018 года в Роскомнадзоре заявили, что за год работы закона российские спецслужбы ни разу не обращались с требованием ограничить их работу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!