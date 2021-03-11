Названа опасность бесплатных VPN-сервисов

Эксперты по кибербезопасности назвали опасность, которую могут таить в себе бесплатные VPN-сервисы. Их слова приводят «Известия».

По словам технического директора группы компаний InfoWatch Андрея Бирюкова, после того, как Роскомнадзор замедлил социальную сеть Twitter, популярность бесплатных VPN-сервисов может вырасти среди ее пользователей. Они будут искать возможность пользоваться соцсетью без ограничений, отметил Бирюков.

В то же время такие сервисы собирают конфиденциальную информацию о пользователях: историю поиска, логины и пароли, информацию о совершенных платежах — подчеркнула руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.

Эксперт объяснила, что содержать VPN-сервисы достаточно затратно, поэтому те компании, которые предлагают пользователям бесплатные приложения, могут попытаться заработать на продаже их данных.

Кроме того, бесплатные VPN-сервисы не всегда справляются с хранением пользовательской информации. Основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян заметил, что их, как правило, выпускают бедные компании, у которых нет возможности улучшать информационную безопасность. Поэтому, по словам Оганесяна, утечки данных пользователей бесплатных VPN-сервисов происходят «как минимум раз в квартал».

Утром 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы социальной сети Twitter на территории России. Такое решение было принято из-за бездействия интернет-компании в отношении запрещенного на территории России контента. В ведомстве также пригрозили соцсети блокировкой.