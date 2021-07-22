Захарова призвала ОЗХО «не химичить» с докладом по Навальному

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) «не химичить» с докладом по инциденту с Алексеем Навальным (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру».

По мнению дипломата, на подозрения наводит несостыковка в датах. В изначальном варианте доклада было указано, что группа ОЗХО отправилась в Германию 20 августа, но затем ее изменили на 4 сентября. Захарова заявила, что даты исправили «на коленке», еще до публикации проекта.

21 июля организация действительно исправила ошибку в датах, которая содержалась в проекте доклада по инциденту с Навальным. На несостыковку российское представительство в ОЗХО указывало еще в начале июня, Германия обратилась туда с просьбой внести коррективы и представить непротиворечивую версию доклада.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политику оказали срочную медицинскую помощь. 22 августа его доставили в частную клинику в Берлине, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов отравляющего вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи сообщали, что яда не обнаружили.