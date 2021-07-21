ОЗХО представила исправленную версию проекта доклада по Навальному

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) исправила ошибку в проекте доклада по инциденту с Алексеем Навальным (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Об этом сообщили «Интерфаксу» в посольстве ФРГ в Москве. Ошибка была обнаружена в дате отправки группы экспертов технического секретариата ОЗХО в Германию.

«В данном документе в контексте отправки в Германию группы ОЗХО была указана неверная дата, по просьбе Германии Технический секретариат ОЗХО исправил данную ошибку», — уточнили в посольстве. Исправленная версия уже представлена государствам-участникам организации. В ней говорится, что группа экспертов была отправлена 4 сентября, а не 20 августа, как было указано в изначальном варианте. «Интерфаксу» подчеркнули, что «все спорные моменты были прояснены».

В начале июня российское представительство в ОЗХО потребовало от техсекретариата объяснений по поводу несостыковок в датах, однако, ответа от организации не последовало. При этом Германия направила письмо в ОЗХО с просьбой внести коррективы и представить непротиворечивую версию доклада.

10 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на несостыковки в датах и заявила о развале версии ОЗХО о том, что Алексей Навальный был отравлен. 14 июля появилось заявление представителя МИД ФРГ Райнера Бройля, в котором несостыковки в докладе были названы «технической ошибкой» и исправлены во второй версии проекта.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политику оказали срочную медицинскую помощь. 22 августа его доставили в частную клинику в Берлине, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов отравляющего вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи сообщали, что яда не обнаруживали.