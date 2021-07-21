Мир
 
Последние новости
Путин велел не навязывать прививку против коронавируса
Российский врач назвала опасные для прививки от COVID-19 показатели в крови
Россиянин сядет за надругательство над 13 мальчиками
Путин назвал острой проблему пожаров в России
Навка показала выступление мужчин в художественной гимнастике и высмеяла его
В Литве нелегальные мигранты устроили бунт
В МИД предрекли рост дискриминации россиян за рубежом
Богомолов рассказал о своей зарплате в театре
Турист приехал в отпуск на популярный курорт и был убит земляками в драке
Новости партнеров
Прослушать новость

ОЗХО представила исправленную версию проекта доклада по Навальному

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Земляниченко / AP

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) исправила ошибку в проекте доклада по инциденту с Алексеем Навальным (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Об этом сообщили «Интерфаксу» в посольстве ФРГ в Москве. Ошибка была обнаружена в дате отправки группы экспертов технического секретариата ОЗХО в Германию.

«В данном документе в контексте отправки в Германию группы ОЗХО была указана неверная дата, по просьбе Германии Технический секретариат ОЗХО исправил данную ошибку», — уточнили в посольстве. Исправленная версия уже представлена государствам-участникам организации. В ней говорится, что группа экспертов была отправлена 4 сентября, а не 20 августа, как было указано в изначальном варианте. «Интерфаксу» подчеркнули, что «все спорные моменты были прояснены».

В начале июня российское представительство в ОЗХО потребовало от техсекретариата объяснений по поводу несостыковок в датах, однако, ответа от организации не последовало. При этом Германия направила письмо в ОЗХО с просьбой внести коррективы и представить непротиворечивую версию доклада.

10 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на несостыковки в датах и заявила о развале версии ОЗХО о том, что Алексей Навальный был отравлен. 14 июля появилось заявление представителя МИД ФРГ Райнера Бройля, в котором несостыковки в докладе были названы «технической ошибкой» и исправлены во второй версии проекта.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политику оказали срочную медицинскую помощь. 22 августа его доставили в частную клинику в Берлине, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов отравляющего вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи сообщали, что яда не обнаруживали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России заявили о молчании ОЗХО после найденных нестыковок в деле Навального
В Германии назвали несоответствия в докладе по Навальному «технической ошибкой»
Захарова ответила на объяснения Германии о несостыковках в докладе по Навальному