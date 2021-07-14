Захарова ответила на объяснения Германии о несостыковках в докладе по Навальному

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала фейком заявления представителя МИД ФРГ Райнера Бройля. По его словам, несостыковки в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об инциденте с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) произошли из-за ошибки в дате.

«Вот так все и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры России — потому что все шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия», — написала Захарова.

На брифинге 14 июля представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что несостыковки в докладе ОЗХО об отравлении Навального связаны с ошибкой в дате. По его словам, в документе «речь шла о 20 августе как о дате обращения со стороны Германии вместо правильного 4 сентября». Бройль отметил, что во второй редакции ошибка была исправлена.

Ранее Захарова обратила внимание на то, что ОЗХО решила направить группу специалистов в Россию в связи с подозрением на отравление россиянина 20 августа прошлого года — до того, как Навальному стало плохо в самолете. Дипломат рассказала, что генеральный директор технического секретариата ОЗХО ничего не ответил на вопрос о том, как это могло произойти, а представитель Германии предположила, что речь идет об опечатке в документах.

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме оппозиционера следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности к его отравлению российского руководства. Москва отвергает все обвинения, ссылаясь на нежелание зарубежных стран, в частности Германии, сотрудничать для расследования инцидента.

