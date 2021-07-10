Захарова заявила о развале версии об отравлении Навального химоружием

Версия об отравлении Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) выглядит неправдоподобной и навязанной из-за несостыковки в датах. О развале такой трактовки событий заявила у себя в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ну вот и все. Западные коллеги, взявшись за руки с Навальным, дружно идут ко дну со своей историей про отравление химоружием (...) Падает занавес. А за ним и декорации», — написала Захарова. По ее оценке, все произошедшее было разыграно заранее.

Она указала на то, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) решила направить группу специалистов в Россию в связи с подозрением на отравление россиянина 20 августа прошлого года — до того, как Навальному стало плохо в самолете. Дипломат рассказала, что генеральный директор технического секретариата ОЗХО ничего не ответил на вопрос о том, как это могло произойти, а представитель Германии предположила, что речь идет об опечатке в документах.

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности к его отравлению российского руководства. Москва отвергает все обвинения, ссылаясь на нежелание зарубежных стран, в частности Германии, сотрудничать для расследования инцидента.