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Создатель «Новичка» заявил о «запиханных в Навального» по пути в Германию веществах

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Леонид Ринк
Леонид Ринк
Фото: Андрей Веселов / РИА Новости

Вещества, которые немецкие врачи обнаружили в анализах Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), могли попасть в его организм в самолете по пути в Германию. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил один из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонид Ринк.

«В самолете они запихали в него очень много фентанила и суфентанила (опиоидные анальгетики). Это то, что было у Скрипалей. Это они в самолете его "накормили"», — пояснил ученый.

РИА Новости указывает, что свое мнение Ринк основывает на публикации берлинской клиники Charite в медицинском журнале Lancet.

Ранее 2 марта Ринк заявил, что, судя по результатам анализов и видеороликам, Навальный не имел симптомов отравления именно этим ядом. Так он прокомментировал выводы разведывательного сообщества США о причастности ФСБ России к инциденту с оппозиционером.

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности к его отравлению российского руководства. Москва отвергает все обвинения, ссылаясь на нежелание зарубежных стран, в частности Германии, сотрудничать для расследования инцидента.

В марте 2018 года на улице в британском городе Солсбери были найдены без сознания бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне заявили, что их отравили «Новичком». Британская сторона считает российское руководство причастным к произошедшему. Москва отрицает обвинения.

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