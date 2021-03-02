Разведка США заявила о причастности ФСБ к произошедшему с Навальным

Разведывательное сообщество США считает, что ФСБ России причастна к произошедшему с учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию США.

В заявлении, которое, в частности, приводит CNN, подчеркивается, что такой вывод был сделан «с высокой степенью уверенности».

Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов попали под санкции Евросоюза в связи с ситуацией вокруг Навального.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». В колонии он пробудет 2 года 6 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия. Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России освободить Алексея Навального из тюрьмы в качестве обеспечительной меры. В МИД России назвали постановление ЕСПЧ попыткой давления на Россию.

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, утверждали, что ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности к его отравлению российского руководства.