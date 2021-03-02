Евросоюз ввел санкции против россиян из-за ситуации с Навальным

Евросоюз ввел новые санкции в отношении ряда высокопоставленных российских официальных лиц в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом во вторник, 2 марта, сообщает агентство DPA в своем Twitter-аккаунте.

Как уточняется, ограничения введены против ряда должностных лиц из России.

1 марта послы 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции из-за дела Навального: сообщалось, что они коснутся лиц, связанных с его осуждением. 22 февраля Совет Евросоюза решил ввести санкции против российских граждан, связанных с осуждением Навального. После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель подготовит новые санкции против Москвы в течение недели.

Россия в ответ пообещала отреагировать на санкции ЕС. По словам замглавы МИД Александра Грушко, они являются «неправовым и тупиковым путем» взаимодействия с Москвой. Он подчеркнул, что реакция обязательно будет, но не уточнил, какая именно.

В начале февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора и дали ему 2 года 8 месяцев колонии с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше». Позднее ему сократили срок наказания, он проведет в колонии 2 года 6 месяцев.