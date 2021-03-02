В Кремле оценили анонсированные США санкции против России

Политика введения санкций в отношении России, которой придерживается ряд стран, не достигает своих целей. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможное введение новых ограничений против Москвы, анонсированное ранее США, передает «Интерфакс» во вторник, 2 марта.

«Является ли эта политика эффективной? Ответ будет очевидным: целей эта политика не достигает», — посчитал пресс-секретарь российского президента. По его словам, подобные действия иностранных держав на самом деле приводят исключительно к ухудшению межгосударственных дел.

Песков также отметил, что обсуждать еще не введенные санкции неуместно, добавив, что в Москва в любом случае будет в первую очередь ориентироваться на свои интересы.

Ранее Reuters со ссылкой на собственные источники сообщил, что США планируют ввести санкции против России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) уже во вторник, 2 марта.

1 марта представители Белого дома сообщили CNN, что администрация президента США Джо Байдена готовится ввести санкции против России. Официальные лица заявили, что это будет происходить по согласованию с Европейским союзом (ЕС). Отмечалось, что меры и сроки будут уточнены официальными лицами США и ЕС в ближайшие дни. Предположительно, санкции коснутся как физических, так и юридических лиц.

В начале февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора и дали ему 2 года 8 месяцев колонии с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше». Позднее ему сократили срок наказания, он проведет в колонии 2 года 6 месяцев.