Роскомнадзор потребовал закрыть сайт Навального «Умное голосование»

Роскомнадзор обратился в корпорацию Google с требованием прекратить техническую поддержку созданного для противодействия кандидатам от «Единой России» сайта основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального «Умное голосование», передает РИА Новости. Об этом агентству сообщил юрист Андрей Еланцев, направивший жалобу на ресурс в российское ведомство.

По его мнению, на сайте присутствует чрезмерный сбор личных данных россиян. Еланцев считает, что сбор паспортных данных и адресов места жительства, включая номер квартиры, не требуется для обозначенных организаторами целей.

Он пояснил, что «случайно ознакомился с этим сайтом» и как юрист «увидел, что там ряд информации доводится до пользователей сайта искаженно». Еланцев подчеркнул, что больше всего ему не понравилось, что персональные данные россиян отправляются для обработки на территорию США.

Он уточнил, что направил обращение в Роскомнадзор в мае. Примерно через месяц рассмотрения юрист получил ответ от регулятора, что направлено требование к Google о прекращении технической поддержки ресурса.

«Умное голосование» было запущено в конце ноября 2018 года. В декабре Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора заблокировал сайт из-за нарушения правил сбора персональных данных пользователей.