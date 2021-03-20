Володин раскрыл истинную цель «Умного голосования»

«Умное голосование» не направлено на решение проблем россиян, истинная цель проекта — попасть во власть. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале в субботу, 20 марта.

Он отметил необходимость учитывать, что инициаторы данного проекта находятся за границей.

«На мой взгляд, за ним стоят западные государства и спецслужбы. Через него осуществляется вмешательство во внутренние дела нашей страны», — сказал Володин.

В сентябре прошлого года телеведущая и блогер Ксения Собчак раскритиковала систему «Умного голосования».

Проект создан Фондом борьбы с коррупцией и его основателем Алексеем Навальным (фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). «Умное голосование» было запущено в конце ноября 2018 года. В декабре Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора заблокировал сайт из-за нарушения правил сбора персональных данных пользователей.