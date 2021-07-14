Несостыковки в докладе ОЗХО об инциденте с Навальным объяснили ошибкой в дате

Несостыковки в версии Организации по запрещению химического оружия об инциденте с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), изложенной в черновом проекте доклада, произошли из-за ошибки в дате, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД ФРГ Райнера Бройля. По его словам, во второй редакции ошибка была исправлена.

«В первом проекте действительно была ошибка в дате — речь шла о 20 августе как о дате обращения со стороны Германии вместо правильного 4 сентября. Эту ошибку секретариат увидел и во второй редакции исправил, чтобы не было никаких недопониманий», — сообщил Бройль.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание в своем Telegram-канале, что ОЗХО решила направить группу специалистов в Россию в связи с подозрением на отравление россиянина 20 августа прошлого года — до того, как Навальному стало плохо в самолете. Дипломат рассказала, что генеральный директор технического секретариата ОЗХО ничего не ответил на вопрос о том, как это могло произойти, а представитель Германии предположила, что речь идет об опечатке в документах.

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности к его отравлению российского руководства. Москва отвергает все обвинения, ссылаясь на нежелание зарубежных стран, в частности Германии, сотрудничать для расследования инцидента.

