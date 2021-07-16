В Германии назвали несоответствия в докладе по Навальному «технической ошибкой»

Постоянный представитель Германии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) назвала технической ошибкой несоответствия в докладе по ситуации с Алексеем Навальным (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). Об этом сообщил ее российский коллега Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА Новости.

Как рассказал постпред России при организации, на несостыковки в документе обратили внимание и другие делегации. В начале июня российская сторона потребовала от технического секретариата объяснений, однако ответа так и не получила. Вместо этого с заявлением выступила постпред ФРГ. Она подчеркнула, что обязательно направит письмо в техсекретариат для внесения соответствующих корректив.

На брифинге 14 июля представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что несостыковки в докладе ОЗХО об отравлении Навального связаны с ошибкой в дате. По его словам, в документе «речь шла о 20 августе как о дате обращения со стороны Германии вместо правильного 4 сентября». Бройль отметил, что во второй редакции ошибка была исправлена.

Ранее Захарова обратила внимание на то, что ОЗХО решила направить группу специалистов в Россию в связи с подозрением на отравление россиянина 20 августа прошлого года — до того, как Навальному стало плохо в самолете. Дипломат рассказала, что генеральный директор технического секретариата ОЗХО ничего не ответил на вопрос о том, как это могло произойти, а представитель Германии предположила, что речь идет об опечатке в документах.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили.