В России заявили о молчании ОЗХО после найденных нестыковок в деле Навального

Постпред России при ОЗХО заявил, что комментариев по нестыковкам в деле Навального не было

В России заявили о молчании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ответ на заявления о нестыковках в докладе по делу Алексея Навального (учредителя ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). Об этом рассказал постпред России при организации Александр Шульгин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, со стороны ОЗХО не последовало комментариев относительно нестыковок в докладе.

«Сегодня у нас 17 июля. Мы до сих пор ничего внятного, ни единого комментария не услышали», — сказал он, добавив, что большинство сотрудников на ключевых постах в техническом секретариате ОЗХО являются представителями западных стран.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что версия об отравлении Навального выглядит неправдоподобной и навязанной из-за несостыковки в датах. Она обратила внимание на то, что ОЗХО решила направить группу специалистов в Россию в связи с подозрением на отравление россиянина 20 августа прошлого года — до того, как Навальному стало плохо в самолете. Однако постоянный представитель Германии при ОЗХО назвала несоответствия в докладе технической ошибкой.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили.