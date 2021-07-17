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В России рассказали о «дымовой завесе» ОЗХО вокруг дела Навального

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Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Постпред России Александр Шульгин рассказал о «дымовой завесе» ОЗХО вокруг дела Навального

Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия держит «дымовую завесу» вокруг дела Алексея Навального (учредителя ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). Об этом заявил постпред России при организации Александр Шульгин в эфире телеканала Россия 24, передает РИА Новости.

«Приходится констатировать, что технический секретариат установил и до сих пор поддерживает густую дымовую завесу вокруг этого дела с так называемым отравлением Навального», — сказал Шульгин.

Он отметил, что делегации, в том числе и российская, обратили внимание на несостыковки в документе. В начале июня российская сторона потребовала от технического секретариата объяснений, однако ответа так и не получила. При этом постоянный представитель Германии при ОЗХО назвала несоответствия технической ошибкой. Она подчеркнула, что обязательно направит письмо в техсекретариат для внесения соответствующих корректив.

«Удивляет ли нас это? Нет, потому что такое мы уже проходили с техсекретариатом в прошлом. Настораживает ли это нас? Да, настораживает», — заключил российский постпред. По его словам, эта история была использована «определенной группой стран» для развязывания новой антироссийской кампании.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили.

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