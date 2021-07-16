Евгений Ройзман продаст личные вещи ради выплаты штрафов за участие в митингах

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман решил продать личные вещи ради выплаты штрафов, которые он получил за участие в несанкционированных акциях. Пост появился в его Instagram-аккаунте.

Ройзман опубликовал пост, в котором предложил подписчикам приобрести у него картину с изображением козы художника Александра Лысякова. В описании к снимку общественный деятель отмечает, что размер полотна составляет 83 на 64 сантиметров, а год ее выпуска — 1978.

По словам Ройзмана, он выставил картину на продажу за 65 тысяч рублей — именно такую общую сумму штрафов он получил за участие в митингах. При этом бывший мэр подчеркнул, что полотно стоит дороже названной стоимости. «У меня пришло время платить штрафы за митинги. 65 тысяч. Платить мне неохота, да и денег у меня нет», — признался мужчина в посте.

Подписчики Ройзмана принялись поддерживать его в комментариях под публикацией, переводя на его банковскую карту денежные средства для погашения штрафов. Позже в разговоре с журналистами URA.RU политик заявил, что передал картину в Музей наивного искусства вместо ее продажи, поскольку пользователи сети собрали для него нужную сумму денег.

Известно, что Евгения Ройзмана неоднократно штрафовали за участие в несанкционированных акциях, которые проходили в поддержку Алексея Навального, (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). Кроме того, 12 мая Ройзмана арестовали на девять суток. Тогда в отношении него было составлено три протокола: два — за организацию несанкционированной акции и один — за участие в ней.