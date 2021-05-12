Евгения Ройзмана арестовали на девять суток

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана на девять суток по делу об организации несогласованной акции. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в отношении Ройзмана было составлено три протокола: два за организацию несанкционированной акции и один — за участие в ней. Экс-мэр пояснил, что организацию митинга 21 апреля ему вменяют за ретвит учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального, а митинга 31 марта — за фразу «надо выходить, я буду».

Ранее Ройзмана оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в акциях 23 и 31 марта. Тогда речь шла о статье «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга».