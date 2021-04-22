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Бывший мэр Екатеринбурга отказался идти на выборы в Госдуму

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Евгений Ройзман (справа)
Евгений Ройзман (справа)
Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался выдвигаться кандидатом на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, одна из основных причин — техническая невозможность. Ройзман отметил, что ни одна партия не дает гарантий, что его зарегистрируют. Существует также проблема со сбором подписей. «Последнее нововведение было — что подписи каждый подписант должен оставлять лично. Любая грамматическая ошибка подпись обнуляет», — рассказал он.

Также Ройзман отметил, что на нотариальное заверение подписей понадобится около 21 миллиона рублей, при этом нет такого числа нотариусов, которые смогут заверить все подписи в срок. Бывший чиновник отметил, что Госдума — это «тяжелющий рюкзак, который надо надеть на себя и тащить в гору».

26 марта Ройзмана оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции.

Ройзман был мэром Екатеринбурга с 2013 по 2018 год.

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