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Евгений Ройзман опроверг свое задержание

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Евгений Ройзман
Евгений Ройзман
Фото: @evgeniyroizman

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман опроверг сообщения о своем задержании, заявив, что сотрудники полиции аэропорта Кольцово, куда он прилетел из Москвы, лишь ознакомили его с административными протоколами, оформленными в его отношении. Об этом сам экс-мэр рассказал в беседе с «Интерфакс» во вторник, 16 марта.

«Меня ознакомили с двумя административными делами за участие в несогласованном мероприятии 23 и 31 января в Екатеринбурге», — поделился он.

Ранее 16 марта в СМИ появилась информация о задержании Ройзмана. Однако сообщалось, что его быстро отпустили. Причиной задержания стало его участие в акциях, которые проходили 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Уточняется, что были составлены протоколы по части 5 статьи 20.5 КоАП — «Нарушение требований режима чрезвычайного положения». Дата суда пока не назначена, отмечает «Новая газета».

Вместе с протоколами в распоряжении издания оказалось заявление от человека по имени Георгий Алексеев, пожаловавшегося на призывы Ройзмана к «участию в незаконных массовых мероприятиях, о которых он высказался 20.02.2021 в интервью» Znak.com. Однако указанный материал был опубликован практически через месяц после акции. Ройзман не согласен с обвинениями и ожидает суда.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в России 2 февраля, а также 23 и 31 января.

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