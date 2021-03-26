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Бывшего мэра Екатеринбурга оштрафовали на 20 тысяч рублей

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 20 тысяч рублей бывшего мэра города Евгения Ройзмана за участие в несанкционированной акции. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 26 марта.

Административные дела были возбуждены в отношении политика за участие в несогласованных митингах 23 и 31 января, которые проходили в поддержку Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Уточняется, что речь идет о статье «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга».

16 марта в прессе появились сообщения о задержании Ройзмана в аэропорту Кольцово, однако позже бывший мэр опроверг эту информацию. По его словам, сотрудники полиции лишь ознакомили его с административными протоколами, оформленными в его отношении.

Ройзман был мэром Екатеринбурга с 2013 по 2018 год.

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