Бывший мэр Екатеринбурга оштрафован за участие в нежелательной организации

Суд в Екатеринбурге оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана на пять тысяч рублей за участие в нежелательной организации, сообщает ТАСС.

«Суд постановил Ройзмана признать виновным и подвергнуть административному наказанию в размере пяти тысяч рублей», — цитирует агентство слова судьи.

О какой именно нежелательно организации идет речь, не уточняется.

Ройзман был задержан в Москве 13 мая на форуме независимых депутатов «Муниципальная Россия». Против всех задержанных на мероприятии было заведено дело по статье 20.33 КоАП РФ («Сотрудничество с нежелательной организацией»). URA.RU писало, что бывший мэр участвовал в форуме, чтобы заручиться поддержкой сторонников Алексея Навального и других оппозиционных общественных деятелей.

Ранее Ройзмана оштрафовали на 40 тысяч рублей за участие в акциях 23 и 31 марта. 12 мая он был арестован на девять дней за организацию несогласованных митингов 31 марта и 21 апреля, об этих мероприятиях он написал в своих соцсетях. Позже ему был сокращен срок до одних суток.