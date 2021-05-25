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Бывший мэр Екатеринбурга оштрафован за участие в нежелательной организации

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Евгений Ройзман
Евгений Ройзман
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Суд в Екатеринбурге оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана на пять тысяч рублей за участие в нежелательной организации, сообщает ТАСС.

«Суд постановил Ройзмана признать виновным и подвергнуть административному наказанию в размере пяти тысяч рублей», — цитирует агентство слова судьи.

О какой именно нежелательно организации идет речь, не уточняется.

Ройзман был задержан в Москве 13 мая на форуме независимых депутатов «Муниципальная Россия». Против всех задержанных на мероприятии было заведено дело по статье 20.33 КоАП РФ («Сотрудничество с нежелательной организацией»). URA.RU писало, что бывший мэр участвовал в форуме, чтобы заручиться поддержкой сторонников Алексея Навального и других оппозиционных общественных деятелей.

Ранее Ройзмана оштрафовали на 40 тысяч рублей за участие в акциях 23 и 31 марта. 12 мая он был арестован на девять дней за организацию несогласованных митингов 31 марта и 21 апреля, об этих мероприятиях он написал в своих соцсетях. Позже ему был сокращен срок до одних суток.

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