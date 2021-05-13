Суд сократил Ройзману срок ареста до суток

Свердловский областной суд рассмотрел апелляции адвокатов бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и удовлетворил жалобы, сократив срок ареста до суток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на орган правосудия.

Уточняется, что сокращение наказания для Ройзмана было произведено сразу по двум постановлениям: за организацию несогласованного протеста 31 января и по акции 21 апреля. Таким образом, под административным арестом экс-градоначальник проведет сутки, после чего выйдет на свободу.

Ранее сообщалось, что Ройзмана арестовали на девять суток по делу об организации несогласованной акции. В ходе заседания бывший мэр Екатеринбурга вину не признал.

Административные дела были возбуждены в отношении политика из-за несогласованных митингов, которые проходили в поддержку Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). За участие в акциях 23 и 31 марта Ройзмана оштрафовали на 40 тысяч рублей. Тогда речь шла о статье «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга».

Бывший мэр пояснил, что организацию митинга 21 апреля ему вменяют за ретвит, а митинга 31 марта — за фразу «надо выходить, я буду».