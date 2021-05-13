Россия
 
Последние новости
ХАМАС нанесло удар по газовой платформе в Средиземном море
Медведчука обвинили в помощи Кремлю сменить внешнеполитический курс Украины
Ведущий «Модного приговора» рассказал о неоднократных попытках его заменить
Авто депутата Госдумы попало в ДТП в центре Москвы
Критиковавший ипотеку миллиардер купил недвижимость в Москве
Nokia привезла в Россию бюджетные смартфоны
Генсек ООН поделился планами на разговор с Путиным
Глава Росгвардии предложил ввести электронный учет за оборотом оружия и патронов
Клим Шипенко и Юлия Пересильд полетят в космос для съемок на МКС
Дерипаска объяснил «жадность» бизнесменов кабальными условиями
Новости партнеров

Суд сократил Ройзману срок ареста до суток

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Свердловский областной суд рассмотрел апелляции адвокатов бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и удовлетворил жалобы, сократив срок ареста до суток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на орган правосудия.

Уточняется, что сокращение наказания для Ройзмана было произведено сразу по двум постановлениям: за организацию несогласованного протеста 31 января и по акции 21 апреля. Таким образом, под административным арестом экс-градоначальник проведет сутки, после чего выйдет на свободу.

Ранее сообщалось, что Ройзмана арестовали на девять суток по делу об организации несогласованной акции. В ходе заседания бывший мэр Екатеринбурга вину не признал.

Административные дела были возбуждены в отношении политика из-за несогласованных митингов, которые проходили в поддержку Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). За участие в акциях 23 и 31 марта Ройзмана оштрафовали на 40 тысяч рублей. Тогда речь шла о статье «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга».

Бывший мэр пояснил, что организацию митинга 21 апреля ему вменяют за ретвит, а митинга 31 марта — за фразу «надо выходить, я буду».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Евгения Ройзмана арестовали на девять суток
Бывший мэр Екатеринбурга отказался идти на выборы в Госдуму
Бывшего мэра Екатеринбурга оштрафовали на 20 тысяч рублей